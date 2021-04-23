Pendik’te ’makas’ dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

Pendik D-100 karayolunda makas atarak aşırı hızla ilerleyen otomobil, duraktan yolcu alan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3’ü ağır 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Minibüs şoförünün yakını olduğu öğrenilen Uğur Sekmen isimli vatandaş, “Lüks araç makas atarak ilerliyormuş. Bize çarpmadan önce de neredeyse az geride başka bir kazaya karışacakmış. Bizim minibüsteki yolculardan 2’si hafif yaralı, lüks araç içerisinde ise 4 kişi olduğunu biliyoruz onlar da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Kısıtlama günü hız yapmasalar zaten bu kaza meydana gelmezdi” dedi.Kazaya karışan minibüs şoförünün ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.