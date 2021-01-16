Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Bakırköy’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı aradığı yaşlı adamı, "Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz" diyerek, 100 bin TL dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.

Olay, 13 Ocak tarihinde, Bakırköy İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen E.A.’yı (59) bilinmeyen bir numara aradı. Arayan şüpheli kendisinin polis olduğunu iddia ederek, ‘Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz’ dedi. Şüpheli şahıs daha sonra E.A.’dan kendi el yazısıyla tutanak tutmasını istedi. E.A., kendi el yazısıyla yazdığı tutanağa, ‘Yapılan operasyonlarla bir alakam yoktur. Paramı incelenmesi için M.A.K isimli kişiye elden teslim ediyorum’ yazdı. Şüpheli şahıs, emekli öğretmene sivil bir polis geleceğini ve parayı ona teslim etmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra kapısı çalınan E.A., tam 100 bin TL miktarında dövizi bir zarfın içinde kendi elleriyle kapıya gelen şahsa teslim etti.

Komşular durumdan şüphelendi, polise haber verdi

Emekli öğretmen E.A.’nın yüksek sesle konuşması nedeniyle yaşanan olayı duyan komşuları, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlarda 2 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.