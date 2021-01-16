Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Bakırköy’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı aradığı yaşlı adamı, "Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz" diyerek, 100 bin TL dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.
Komşular durumdan şüphelendi, polise haber verdiEmekli öğretmen E.A.’nın yüksek sesle konuşması nedeniyle yaşanan olayı duyan komşuları, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlarda 2 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.