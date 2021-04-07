Terör örgütü davasında 23 avukatın yargılanmasına devam edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın ’terör örgütü DHKP-C’ye üye olmak ve yönetmek’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu 23 avukatın ’terör örgütü DHKP-C’ye üye olmak ve yönetmek’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik ile 2’si başka suçtan tutuklu 10 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP’li ve HDP’li vekiller ile İspanya, İtalya, İsveç ve Fransa’dan avukatlar izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ile avukatları da taleplerini dile getirdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatlarının savunma yapması için süre vererek duruşmayı 15 Eylül’e erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, 18 sanık, 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti. Firari sanıklar Oya Aslan ile Güray Dağ’ın dosyasının ayrıldığı davada kurulan hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi karara ilişkin yaptığı incelemede, sanıklar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek ile Aytaç Ünsal’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı inceleyen Yargıtay, sanıklar Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Ereren Evin’in ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan aldıkları hapis cezaları da onamıştı.

Sanıklar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır Gökten hakkındaki hükmün bozulmasına hükmeden Yargıtay kararında, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Barkın Timtik hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan açılan başka bir dava daha olduğunu ve bunların birleştirilerek delillerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Sanık Selçuk Kozağaçlı hakkında da İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütü yönetmek’ suçundan dava açıldığını kaydeden Yargıtay kararında, “Her iki davanın birleştirilip sanığın eyleminin terör örgütünü yönetmek vasfını taşıyıp taşımadığı, eylemler arasında fiili ve hukuki kesinti bulunup bulunmadığı saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir” ifadelerine yer vermişti.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ceza alan sanık Ezgi Çakır Gökten’in eylemlerinin ‘örgüte yardım’ suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hata yapılmasının bozma nedeni sayıldığını belirten Yargıtay, cezaevinde yaptığı açlık grevi sırasında hayatını kaybeden Ebru Timtik’in ölümüne ilişkin nüfus kaydının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini kaydetmişti.