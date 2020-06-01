Aşırı yağış kaza getirdi
Büyükçavuşlu-Çerkezköy yolu üzerinde meydana gelen kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı.
Kaza,11:00 sıralarında Büyükçavuşlu-Çerkezköy yolu üzerin Abdullah odabaşı Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Boş otluk alana ters bir şekilde düşen araç içerisindeki 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri ve Çerkezköy Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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