Avcılar'da dev tesisin temeli atıldı

Avcılar’da yarı olimpik yüzme havuzlu, basketbol, voleybol ve futbol sahası bulunan Cihangir Havuzlu Spor Kompleksi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

Avcılar Belediyesi, Avcılar’a değer katan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Cihangir Mahallesi’ne yarı olimpik havuzlu spor kompleksinin yapımına temel atma töreniyle başlandı. Temel atma törenine; İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ramazan Hakan Yılmaz, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara, Mahalle muhtarları ve çokça Avcılarlı vatandaş katıldı.

Çok kısa bir sürede içerisinde yapımı tamamlanması planlanan Cihangir Havuzlu Spor Kompleksi; 5 bin metrekare alana sahip ve içerisinde çok amaçlı spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzu, kafe, basketbol sahası ve mini futbol sahası ile Avcılarlılara hizmet verecek.

Temel atma töreninde Avcılar için beş yıl boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin konuşması şöyle; “Avcılarlı komşularım hoş geldiniz. Spor kompleksimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bin 700 çalışma arkadaşımızla birlikte beş yıl gece gündüz demeden çalıştık. Çok başarılı işlerin altına imza attık. Avcılar’da dayanıklı Avcılar inşa etmek adına Avcılar’da rekor seviyede kentsel dönüşüm yaptık. Kentimizi dayanıklı hale getirmek adına beş yıldır çalışıyoruz. Avcılarımızın en önemli meselelerinden biri olan 40 yıldır çözülemeyen Yeşilkent Mahallemizin İmar sorununu biz çözdük. Yüzlerce siyasetçi Yeşilkent‘e geldi imar sözleri verdi, bakanlar geldi imar sözleri verdi, adaylar geldi imar sözleri verdi, başkanlar geldi imar sözleri verdi ama Yeşilkent Mahallemize imar sözü verip tutan iki kişiden biriyim. O sözü tutan Ekrem İmamoğlu başkanımız ve Turan Hançerli oldu. İmar sorunu çözmenin kentsel dönüşümün yolunu açmanın olduğuna dair altını çizmek isterim.“

“Cihangir Yüzme Havuzlu Spor Kompleksimiz Avcılarımıza hayırlı olsun”

Tesisin 5 bin metre karelik bir alanda oluştuğunu belirten Hançerli, “Bugün burada çok özel bir tesisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu tesis 5 bin metre karelik bir alandan oluşuyor. Yüzme havuzu, çok amaçlı salonu, açık alanda halı sahası ve yine tesisin içerisinde spor alanları, dinlenme alanları barındırıyor. Cihangir Yüzme Havuzlu Spor Kompleksimiz Avcılarımıza hayırlı olsun. Beş yıllık süre içerisinde spor alanında çok ciddi işler yaptık. Özellikle herkesin mahallesinde spor yapabilmesini önemsedik. Bir yıl içerisinde 15 bini bulan kursiyerle spor yapmanın, spor yaptırmanın mutluluğunu yaşadık. Ben buradan beş yıllık süre içerisinde aktif görev üstlenen başta spor müdürüm, hocalarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce madalya kazandırdılar. Aranızda Avrupa Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu, Bölge Şampiyonu sporcularımız var. Ben her bir çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.