Aydem Yenilenebilir Enerji, 3 yılda 3 milyon I-REC sertifikasıyla temiz enerjinin destekçisi

Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılda yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi uluslararası I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikasıyla tescilleyerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunduğunu duyurdu.

Tüketilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığının ispatlanması ve belgelendirilmesini sağlayan yeşil enerji sertifikalarına ilgi giderek artıyor. Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılda santrallerinden elektrik alan müşterilerine, elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini gösteren 3 milyon I-REC yenilenebilir enerji sertifikası sundu.

“Ülkemizde hidroelektrik kaynaklı I-REC sertifikalarının yüzde 30’unu sağladık"

Yenilenebilir kaynaklardan üretim tüm dünyada bir ihtiyaç olarak ön plana çıkarken şirketler de düşük veya sıfır karbon tüketimi yaparak rekabette fark oluşturuyor. Şirketlerin bu yolculuklarında ürettikleri temiz enerjiyle yanlarında olduklarını belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, “Ülkemizde hidroelektrik santrallerinden kaynaklı oluşturulan I-REC sertifikalarının yaklaşık yüzde 30’unu şirket olarak sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2020-2023 yılları arasında ürettiğimiz temiz enerji ile 3 milyon I-REC sertifikası oluşturduk ve sektördeki lider konumumuzu güçlendirdik” dedi.

"Yeşil fonlara başvuruda avantaj sağlıyor”

Her bir I-REC sertifikasının 1 megavatsaat (MWh) yenilenebilir enerji kaynağından üretilen elektriği temsil ettiğini hatırlatan Serdar Marangoz, “Şirket olarak, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için yeşil enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmeye kendimizi adamış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiğimiz enerjiyi I-REC sertifikalarına dönüştürerek, kamu kuruluşları, sanayi, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi geniş bir yelpazede üretim ve hizmet sağlayan firmalara sunuyoruz. I-REC sertifikası firmalara sadece emisyon azaltımı konusunda değil; aynı zamanda finansal, pazarlama ve itibar açısından da birçok önemli avantaj sağlıyor. Şirketler böylece bankaların yeşil fonlarına başvurarak ön şartı yeşil enerji olan kredilere daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca ihracatçılar, bu sertifikalar sayesinde ihraç edecekleri ürünlere uygulanan karbon salınım vergi muafiyetinden veya indiriminden yararlanabiliyor. I-REC sertifikaları ile kamu kuruluşlarını ve şirketleri temiz enerji kullanımına teşvik ederek ülkemiz sürdürülebilirliğine, ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.