Seçim güvenlik toplantıları devam ediyor

Bilecik’te 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

Bilecik’in İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ‘Seçim Güvenliği’ toplantısı düzenlendi. İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant ve Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen başkanlığında gerçekleşen toplantılarda 31 Mart Pazar günü seçim öncesi ve seçim sonrası için halkın huzurunun devamlılığı ele alındı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması talep edildi. Birlik ve beraberlik içerisinde rekabet olmaksızın seçimlerin yaşanması temennisinde bulunuldu.