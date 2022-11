Bağcılar'da 15 çift toplu düğün şöleniyle dünya evine girdi

TAKİP ET

Bağcılar Belediyesince düzenlenen 27’nci toplu düğün şöleninde 15 çift, dünya evine girdi. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen programda, çiftlerin nikahını da Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir kıydı.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 27’ncisi yapıldı. Şölenin gerçekleştiği Kadir Topbaş Halk Sarayı’ndaki törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, evlenecek çiftlerin yakınları, iş adamları ve davetliler katıldı. Müzik ve konfetiler eşliğinde alana giren gelin ve damatlar, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Protokol konuşmalarından sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, temsili olarak iki çiftin nikahını kıydı. Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Özdemir, damada imza attığı kalemi ömür boyu saklaması için hediye ederken, geline ise evlilik cüzdanı takdim edildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kuruluşundan bu yana toplumun her alanında ve özellikle aile kurumunun oluşturulmasında ve yaşatılmasında önemli hizmetler yaptık. Bu açıdan bugün 27’ncisini düzenlediğimiz toplu nikah törenimizde, bugüne kadar bin 100 ailemizin kurulmasına vesile olmuştuk, bin 115’nci ailemizin kuruluşuna vesile olacağız. Tabii belediye olarak görevimiz alimizin kuruluşu ile bitmiyor. Ailelerimizin yaşatılması ve sürdürülebilir olmasını da, önemli bir görevi icra ettik. Ailelerimizin hem sosyoekonomik boyutta yaşatılması adına belediyemiz özellikle ailelerimizin her şekilde ve her anında yanında oldu. Evlatlarımızın, gençlerimizin kültürel anlamda geleceği anlamında önemli çalışmalar yaptık” diye konuştu.

Nikah töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Türkiye’nin geleceği için en önemli müesseselerden birini yapıyorsunuz. Aile kurumunun ortaya çıkarılması, ailenin korunması SİHA, İHA kadar önemlidir bizim için her şeyden önemlidir. Onun için bir ağabeyiniz olarak bu kuruma ömür boyu sahip çıkmanızı, bu kurumun yaşatılması için en büyük fedakarlığı yapmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

“Şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum, böyle bir imkanla evlendiğim için”

Emeği geçenlere teşekkür eden damat Erol Ular, “Her şey çok güzel, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, Allah herkese nasip etsin. Çok heyecanlıyım, çünkü yanımdaki insandan dolayı heyecanlanmamak elde değil. Onu seviyorum, severek evlendik” şeklinde konuştu.

Üç yıldır evlenmeyi beklediklerini anlatan gelin Kübra Ular, “Çok mutluyuz, çok güzel. Kendimi şu anda çok şanslı hissediyorum, hem eşimden dolayı şanslıyım, hem de böyle bir ortamda, imkanla evlendiğim için şanslıyım. Belediye başkanına da teşekkür ederim, her şey çok güzel. Evlilik cüzdanımı aldık, bu anı o kadar bekledik ki, en sonunda aldık. Üç yıldır bekliyorduk” diyerek duygularını anlattı.

27 yılda bin 115 çift evlendirildi

26 yıldır gerçekleştirilen toplu düğün programlarında toplam bin 100 çift dünya evine girdi. Bu yılki 15 çiftle beraber evlenen çift sayısı bin 115’e çıktı. Program sonunda çiftlere çeyiz olarak iki çekyat, halı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, porselen yemek ve çatal kaşık takımı, elektrikli süpürge, fırın, bardak, tencere, ütü, ütü masası ve çaydanlık seti hediye edilirken, hayırsever bir iş adamı tarafından ise her çifte 12 bin TL para takıldı.