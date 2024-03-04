Bakan Yerlikaya'dan BBP Lideri Destici'ye geçmiş olsun mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya'dan BBP Lideri Destici'ye geçmiş olsun mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

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“Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye, BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar’a, aracın şoförü ve Sayın Destici’nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir.”