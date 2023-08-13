Balat'ta iki grup arasındaki silahlı ve taşlı kavga kameraya yansıdı

Balat’ta 2 grup arasında taşlı sopalı başlayan kavgada şüphelilerden biri, husumetli olduğu gruptan bir kişiye silahla ateş etti. Tarafların birbirlerine taşla saldırdığı ve silah ile ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Fatih Balat Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında, elinde silah bulunan bir şüpheli karşı gruptan bir kişiye ateş etti. Sokak üzerinde yaşanan hareketlilik ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.