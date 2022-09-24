Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sayalar, Kavaklı, Ortaköy ve Büyükçavuşlu mahallelerinde bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sayalar, Kavaklı, Ortaköy ve Büyükçavuşlu mahallelerinde bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. 
Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Seçim irtibat bürolarında yapılan istişarelerin ardından esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.
 

Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti
Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti