Başkan Bozoğlu, seçim irtibat bürolarını ziyaret etti

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sayalar, Kavaklı, Ortaköy ve Büyükçavuşlu mahallelerinde bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Seçim irtibat bürolarında yapılan istişarelerin ardından esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

