Ülkü Ocağı ailelerle bir araya geldi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel başkanlığında düzenlenen toplantıda Silivri Ülkü Ocağında yapılan faaliyetler ve çalışmalar konusunda aileler detaylı olarak bilgilendirildi. Organizasyonun açılış ve hoş geldiniz konuşmasını yapan Özgür Bedel “Bizler sizleri büyük ailemizin bir parçası olarak görmekteyiz. Sizlerin de bizleri bir evladınız olarak görmeniz bizlere onur verir. Bizler Türk gençliğinin topluma yararlı örf ve adetlerine bağlı birer birey olmaları adına var gücümüzle çalışmaktayız ve her daim çalışmaya devam edeceğiz. Ocağımızdaki faaliyetlerimizi sizlerle yakından paylaşmak adına bugün bu organizasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel’in yapmış olduğu konuşmanın ardından Asena Birim başkanı İlknur Yıldırım’ın sunumuyla Ocak faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

