Başkan Tutuk'tan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde kentsel dönüşüm çağrısı

Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinliklerinin koordinasyonu için Deprem Anıtı’nda incelemelerde bulunan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, hemşehrilerine çağrıda bulundu.

Başkan Mustafa Tutuk, hemşehrilerine kentsel dönüşüm konusunda çalışmalara destek olunması çağrısında bulundu. Mermer bloklarda ismi yazılı aile bireylerini göstererek depremde hem ailecek hem de Yalovalılar olarak büyük kayıplar verdiklerini bildirdi.

Yıllar sonra göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm için büyük adım attıklarını söyleyen Başkan Tutuk, hemşehrilerine kentsel dönüşüme destek çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Ailemizi, hemşehrilerimizi kaybettiğimiz depremin acısı hala yüreğimizde. Aynı acıları yaşamamak adına hayata geçirdiğimiz, 5-6 katlı eski binaların yıkılarak yerine yeniden 5-6 katlı sağlam bina yapılabilmesinin önünü açtığımız kentsel dönüşüm kararımıza destek olun. Dönüşümü hep birlikte hayata geçirelim, aynı acıları yaşamayalım. Tarih tekerrür etmesin. Vatandaşlarımız dönüşüm için adım atsınlar. Kendilerine bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için gelin eski binaları dönüştürelim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Tutuk, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında ise, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bununla ilgili çalışmalara başlayıp kentsel dönüşümün önemini kıymetli hemşehrilerimizle paylaştık. Tüm adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Böyle acıları tekrar yaşamamak için belediyemiz ve siz değerli vatandaşlarımızla bir bütün halinde depreme hazırlıklı olacağız. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için attığımız adımlarla; şehrimizdeki eski ve riskli olan yapıların yıkılarak yeniden dönüşümü için çalışma başlattık. Özellikle çok katlı binalarını kentsel dönüşüme alacak vatandaşlarımız, tekrar yerine aynı kata sahip fakat beklenen depreme daha dayanıklı bina yapabiliyor. Böylece mağduriyetlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Bu vesileyle 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.