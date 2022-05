Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, balıkçı barınakları ile ilgili olarak şöyle konuştu;

Konu çok açık, bizim kimseyi suçladığımız ne Özcan beyi ne de Selemi beyi suçluyoruz. Burada Silivri Belediyesinin şu an hepimizin yürüdüğü sahilin Küpeşteden başlayarak Balık lokantalarını ve daha sonrasındaki balıkçı ağlarının konduğu barınakların da içinde bulunduğu alanın tamamı Silivri Balıkçı Barınağı olarak adlandırılıyor ve balıkçı barınaklarındaki bütün görev yetki sorumluluk Tarım Bakanlığına ait. Yasa şunu emrediyor, Balıkçı barınaklarının içerisinde yalnızca balıkçılık faaliyeti yapabilirsiniz. Balıkçılar kooperatifi üyeleri bu balıkçı barınağının içerisinde bir lokali olabilir. Bir tane de mezat yeri ve ağ kurutma odaları olabilir diyor.

“KAÇAK OLDUĞU VE BELEDİYE ELİYLE YAPILDIĞI GÜN GİBİ ORTADA”

Bizim buradaki balıkçı barınaklarındaki kaçak yapılar belediye eliyle yapıldı dediğimizde, biz balıkçı barınağının içerisindeki ağ kurutma odalarını kastetmedik. Balıkçı barınağının içerisindeki kafeleri, çay bahçelerini ve yapılmış olan restoranları kastettik. Şimdi burada Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz “balıkçı barınaklarını lokantaları, çay bahçelerini yıkıyor” demek esasında vicdansızlık. Siz yapılmaması gereken bir yere, geçerli sebepleriniz olabilir, sosyal bir hayat oluşsun, vatandaş ucuz balık yesin gibi sebeplerle bunları yapmış olabilirsiniz. Ama bunların kaçak yapı olduğu ve belediye eliyle yapıldığı gün gibi ortada.

“4 KİŞİNİN 150 LİRAYA YEMEK YEDİĞİ YERLER OLMAKTAN ÇIKTI”

Bakın bu balık lokantalarından ne belediye kira alıyor ne bakanlık kira alıyor. Sıfır kira ile o arkadaşlarımız orada yıllardır balık lokantasını işletmeye devam ediyor. Bir de kimse kızmasın, darılmasın, öyle 4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan da çıktı. Bunu ifade eden arkadaşlar herhalde orda uzun zamandır balık yemiyorlardır. Lüks lokantalarda yedikleri için balıklarını oradaki halk lokantası diye tabir ettikleri lokantaların amacından saptığını herkes konuşacak, kimse siyaset yapmayacak, kimse popülizm yapmayacak.

“KÜPEŞTE’DEN BAŞLAYARAK ÖĞRETMENEVİ DAHİL HEPSİNE YIKIM KARARI BİZE TEBLİĞİ EDİLDİ”

Zabıta eliyle yapılan büyümelere dur dediğimizde durmadıklarını aymaz bir şekilde bütün sahilin bütün oradaki yeri kapladıkları ortada. En sonunda da CİMER’e yapılan şikâyetler, yine kendi aralarında bir esnafın şikâyet etmesiyle Tarım Bakanlığının müfettişlerinin buraya gelmesi marifetiyle yapılan tespitlerde Küpeşte’den başlayarak Öğretmenevi dahil hepsine yıkım kararı bize tebliği edildi. Yani burada Silivri Belediyesinin bir dahilinin olduğu, Silivri Belediyesinin çay bahçelerini restoranları yıkacağını söylemek vicdansızlıktır. Ama şunu da bilsinler, biz orada bir sosyal hayatın varlığından haberdarız. Ama orayı işleten arkadaşlarında, orada milyonlar telaffuz edilerek şu an hava parası adı altında el değiştirmeler oluyor. Nasıl bir sosyal tesis, nasıl bir sosyal hayat. Böyle bir şey olabilir mi. Sizin ifade ettiğiniz gibi orada ucuz balık yeme şansları da yok.

“KİMSE SİYASİ BİR RANT DEVŞİRMEYE KALKMASIN”

Her sorunu çözme gayreti iradesinde olduğumuz gibi bu sorunu da bizim yönetim anlayışımızla bizim yönetimimizde de çözeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kimse de oradaki esnafı, oradaki vatandaşları kışkırtıp, oradaki esnafın kafasında soru işaretleri oluşturup buradan siyasi bir rant devşirmeye kalkmasın.

“ÇALIŞMALARIMIZDA BELİ BİR NOKTAYA GELDİK”

Çalışmalarımızda beli bir noktaya geldik. Ama burada bu şekilde bir keşmekeşliğin, kimin ne yaptığının belli olmadığı bir ortamın sürdürebilmesinde doğru olmadığının altını çiziyorum.