Başkan Yılmaz'dan 23 Nisan Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi, binlerce yıl önce yakılan kutlu ateşin sonsuza kadar yanması için yeniden harlandığı en önemli mihenk taşlarından biridir. Gazi meclisimiz; devletsiz yaşamamış, devletsiz de yaşamayacak olan bir milletin imkânsızlıklara rağmen yeniden ayağa kalkışının sembolü olmuştur. Bey otağında devlet kurulurken duaya kalkan ellerle, meclis binası önünde duaya kalkan ellerin yansıttığı aynı ruhun, aynı bağımsızlık sevdasının ve aynı mefkûrenin tecelli etmesidir. Bu bakımdan sadece taş bir binada değil, milletimizin yüreğinde de kurulan Büyük Millet Meclisi bugün de milletimizin aklında ve yüreğinde mümtaz bir yere sahiptir. Varlığı her zaman milletimize şanlı direnişini ve tarihini hatırlatırken; milletimizin, bayrağımızın, ülkemizin düşmanlarına da en önemli, en anlamlı ve en ciddi bir mesajdır. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ sözüyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; demokrasimizin, devletimizin ve geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Dolayısıyla bu güvencenin toplumsal dayanağı ise çocuklarımızdır. Biz büyüklerin üzerine düşen ise çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları geleceğe hazırlamaktır. Ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya üzerinde saygın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’ye emeği geçmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.”

