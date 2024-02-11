Başkan Yılmaz huzur parkı ve spor alanını açtı

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hem hoş vakit geçirebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Huzur Parkı ve Spor Alanı törenle hizmete açıldı. 2.400 metrekare alanda içerisinde; 1.250 metrekare yeşil alan, 205 metrekare çift potalı basketbol sahası, çocuk oyun grupları, kameriyeler, yürüyüş yolları ve spor alanları ile Mimarsinan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

CİVAŞ: “BAŞKANIMIZIN ARKASINDA HİZMETLERİMİZİN İÇİN DURMADAN KOŞTUK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Mimarsinan Mahalle Muhtarı Ertan Civaş, “Muhtarlık görevine geldiğimiz gün Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ‘Ben yürüyeceksem siz de yürüyeceksiniz, ben koşacaksam sizler de koşacaksınız’ dedi. O günden bu yana başkanımızla beraber el ele mahallemizin eksiklerini tamamladık. Her anımızda bizlerin yanında olan Başkan Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “AÇILIŞINI BEKLEYEN YAKLAŞIK 50’YE YAKIN ESERİMİZ VAR”

Açılış töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’ye hizmet yolculuğumuzda 5 yıl boyunca hiç durmadan, yorulmadan, hız kesmeden, aşkla, heyecanla, azimle ve ilk günkü kararlılıkla çalıştık. Silivrili hemşehrilerimize hizmetkâr olmayı kendimize görev bildik. İyi ki sizinle beraberiz, iyi ki biriz ve hep birlikte Silivri’yiz! Silivri Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ama açılışını bekleyen yaklaşık 50’ye yakın eserimiz var. İnşallah seçimlere kadar bu eserlerin açılışını yetiştireceğiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca sizlerle beraber el ele, gönül gönüle sizlerin bize olan bu sevgisi, inancı ve teveccühü olduğu sürece daha nice eserleri hep birlikte beraberce açacağız. Bizim en iyi yaptığımız iş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle çalışkan olmaktır. Bu neden daha müreffeh bir Silivri için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu akşam sizlerle Huzur Parkı’nda bir aradayız. Esasında kamusal alanda kalan parkımız Huzur Sitesi’nin önünde olduğu için Huzur Parkı ismi buraya çok yakıştı. Huzur Parkı insanın içine huzur veren, bu sert ve soğuk Silivri akşamında içimizi ısıtan bir park oldu. Sadece Huzur Sitesi sakinlerinin kullanımına sunulan bir park değildir. Yaklaşık 2.400 metrekare alanda yapımını gerçekleştirdiğimiz Huzur Sitesi Parkımızın içerisinde; 1.250 metrekare yeşil alanımız, 205 metrekare çift potalı basketbol sahası, çocuk oyun gruplarımız, kameriyeler, yürüyüş yolları ve spor alanları bulunuyor” diye konuştu.

“CEZAEVİYLE ANILAN SİLİVRİ TARİHE KARIŞTI”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, ‘Bu şehirde yaşayan 7’den 77’ye herkes üretken ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizden faydalanacak. Silivri’de yaşayanlar, gerçek manada Silivri’de yaşayacak. Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız’ demiştik. Bu şehrin fedakâr annelerine, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, yaş almış büyüklerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve özel bireylerimize sözlerimiz vardı. Allah’a şükürler olsun ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Hizmetlerimiz vaatlerimizin çok ama çok ötesine geçti. Takdir edersiniz ki, ilçemiz artık dev projelerle, artan yaşam kalitesiyle, doğasıyla, deniziyle, ormanıyla, geleneksel festivalleriyle ve mutlu bir marka kent şeklinde anılıyor. Cezaeviyle anılan Silivri tarihe karıştı. Cezaevinin de ismi artık Marmara Cezaevi oldu. Göreve geldiğimiz günden bugüne hiçbir zaman hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmadık. Hayata geçirdiğimiz tüm hizmet ve projeleri din, dil, ırk, mezhep gözetmeden Silivri’de yaşayan tüm hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm çalışmalarda, aldığımız tüm kararlarda, hiçbir zaman makam ve mevki kaygısı gütmedik. Bir daha seçilememem korkusu veya kaygısıyla hareket etmedik. İlkelerimiz, çizgimiz ve bir duruşumuz oldu. Net bir tavırla hep aynı çizgide dosdoğru yürümeye devam ettik. Bizler sizlerin huzuruna çıkarken hamaset yapmıyor ve hakikati söylüyoruz. Emeğimizi, gayretimizi, alın terimizi, çalışmalarımızı ve eserlerimizi anlatıyoruz. Silivri Belediyesi olarak 80’e yakın park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 3 futbol stadı, 7 Aile Sağlığı Merkezi, 6 Sağlık Evi, 5 112 Acil Servis İstasyonu, 5 Kapalı Pazar Yeri, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi, Millet Bahçesi, 100. Yıl Parkı, Hükümet Konağı, Elginkan Anaokulu, kreşler, Ömer Seyfettin Kütüphanesi, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi, etüt merkezleri, öğrencilere burslar, Mübadele Evi, Yeşilçam Evi, Mimarsinan Köprüsü ve Kısa Köprü restorasyonları, köy pazarları ve Afet Koordinasyon Merkezi gibi birçok eseri ilçemize kazandırdık. Silivri'ye yapacaklarımız bunlarla sınırlı değildir. Çünkü biz azla yetinen ve olanla avunan bir kişiliğe sahip değiliz. Eğlenceyi, gezileri, sırça köşkleri ve deri koltukları elinin tersiyle iten, ayağında hep çizme ve çarık olan bir belediye başkanı olarak sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eşi Ezgi Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.