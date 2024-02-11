Başkan Yılmaz: '5 yılda 5 gün tatil yapmadım'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Silivrili vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Semizkumlar Mahallesi Uyumkent Sitesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluşan Başkan Yılmaz toplantıda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan hizmetler ve yeni projelerle ilgili bilgiler verdi. Toplantı kapsamında site sakinleri, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ BELEDİYESİNDEKİ SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR”

Ziyarette bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 2019 yılından bugüne hep tarlada, sahada, inşaatta, fabrikada hasılı Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın olduğu her yerde olduk. Yerel yönetimlerdeki belediye başkanlarının bir partisi olmamalıdır. Partiye, kişiye, memleketlere veya dini inançlara göre insanları tasnif etmeden şehirlerine hizmet etmelidirler. Silivri'yi çember bir daire olarak düşündüğümüzde bu çemberi çizen bir pergel var. Bu pergelin 2 tane ayağı olup bir tanesinin ucu sabittir. İşte ben bu pergelin sabit ucu olarak Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğim. Silivri Belediyesi olarak kimseye karşı bir ayrımcılığımız yok. Silivri Belediyesi’nden hakkı olan herkes hakkını aldı. Hakkı olmadan bir şey talep edenlere de asla müsaade etmedik. Belediye yönetiminde o bir sistem kurduk ki sistem tıkır tıkır işliyor. Bir devlet adamının dik duruşuyla ve devletin şefkatli elini kimseden eksik etmediği şekilde bu şehre hizmetkâr olmaya devam ettik. Efendilik yok diyerek 5 yıl boyunca gece uyumadan ve gündüz yorulmadan hep çalıştık. Bu şehirde ana sloganımız; ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek’ oldu. Biz bu sloganı hizmet anlayışı ve çalışma azmi olarak söylemiştik. Silivri Belediye Başkanı olarak 5 yılda 5 gün bile tatil yapmadım. Gece başımı yastığa koyduğunda yarının bugünden daha fazla olmasından hareketle daha fazla çalışmayı arzu ettim” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE DEĞİŞİM RÜZGÂRI ESİYOR”

Silivri Belediyesinin Silivri’deki tarihi mirasa sahip çıktığını vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “5 yıl önceki Silivri ile şimdiki Silivri arasındaki değişim herkesin malumudur. Silivri’de değişim rüzgârı esiyor. Silivri’de göreve geldiğimizde dışarından misafirimiz olarak gelen bir sanatçı, belediye başkanı, milletvekili veya turist; ‘Silivri'de nereyi gezmeli? Biz hangi müzeye gitmeliyiz? Hangi kütüphaneye gitmeliyiz? Hangi sergi salonunu ziyaret etmeliyiz? Hangi tarihi eser ve tarihi miraslar ayakla? Hangisine sahip çıkılmıştır?’ denildiğinde benim yüzüm yere düşüyordu. Gelen misafirlerimizi sahildeki çay bahçelerinin dışında götürebileceğimiz bir yer yoktu. 7.000 yıllık tarihi geçmişi olan bir şehirde tarihi miras ayaklar altında ve kimsenin umurunda olmamıştı. Mimar Sinan’ın 32 Gözlü Köprüsü 11 yıl boyunca kapalı kalmıştı. Şehrin kalbindeki Kısa Köprü 10 yıl boyunca tenekelerle kapalı kalmıştı. Silivri Belediyesi olarak bir yıl içerisinde 32 Gözlü Köprü ve Kısa Köprü’nün restorasyonunu yaparak kullanıma açtık. Boğluca Deresi’nin etrafında rekreasyon çalışmaları yaptık. Oradaki binaların boyadık. Ayrıca orada Silivri’nin ürünlerinin satıldığı ücretsiz köy pazarımızı kurduk. Birinci derecede arkeolojik sit alanı olan Kalepark, gece benim dahi önünden geçmeye çekindiğim, metruk ve tinercilerin yatağıydı. Silivri Belediyesi ve Anıtlar Kurulu iş birliğiyle oradaki restorasyon çalışmalarımızı da tamamlayarak orayı çayın 1 TL’ye kahvenin 5 TL’ye satıldığı bir sosyal tesis haline getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Silivri’de bir Mübadele Evi açtık. Osmanlı döneminden kalan bir konağımızı restore ederek içerisinde 500’ün üzerinde kameraların olduğu Kamera, Fotoğraf ve Yeşilçam Müzesi haline getirdik. Silivri’de 24 tane tarihi çeşme var. 1 yıl içerisinde bu 24 tane çeşmenin de restorasyonunu tamamlayacağız. Silivri Belediyesinin bundan sonraki 5 yıllık yönetiminde de değişim rüzgârları esmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.