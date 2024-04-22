Beşiktaş kafilesi, Ankara'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi.

Beşiktaş kafilesi, Ankara'da
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-23 Nisan

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Ankara’ya geldi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için başkente geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaşan Beşiktaş için geniş güvenlik önlemleri alınırken, siyah-beyazlı takımın taraftarları, oyuncuları havalimanında karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

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İki takım yarın 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.