İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti.
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.