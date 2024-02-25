Beylikdüzü'nde uygulamaya takılan aracın gizli bölmesinde tabanca ele geçirildi
Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.
Beylikdüzü’nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.