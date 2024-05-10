AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan Anneler Gününde anlamlı etkinlik

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Arnavutköy’de bulunan ormanlık alana fidan diken kadınlar Gazze’de şehit olan kadın ve çocukların yaşadıkları zulme dikkat çekti.

12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle AK Parti Kadın Kolları yurt genelinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Etkinliğe, AK Parti İStanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda partili isim katıldı. Arnavutköy’de bulunan ormanlık alana, Filistinli Anneler Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını dikildi. Programa yüzlerce düzenlenen etkinlikte dikilen fidanlara can suyu da verildi.

“78 binden fazla Gazzeli ise yaralı ve tedavi bekliyor”

Düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, “Gönül isterdi ki bugün burada “Anneler Günümüzü” çocuklarımızla şenlik havasında kutlayalım. Hayat bayram havasında geçsin. Oysa Dünya’nın orta yerinde, yanı başımızda Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak belki hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan eve gelecek çocuklarımızı beklerden Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bulmayı bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler eğer şehit olurlarsa tanıyabilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor. Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 35 bine yakın insanı kadın, çocuk, yaşlı sivil demeden soykırıma maruz bıraktı, 78 binden fazla Gazzeli ise yaralı ve tedavi bekliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin raporuna göre Gazze’de 9 bin kadın hayatını kaybetti, Günde ortalama 63 kadın hâlâ canından oluyor ve bunların 37’si ise anne. Tüm bunların yanında kayıp ve akıbeti bilinmeyen pek çok kadın bulunuyor. Peki ya sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler. Filistin’de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna gelerek doğum yapmak zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı”

Konuşmasına devam eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, “Bizler bugün AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, Kadın Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız, onların yanındayız. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli Gazzeli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Çünkü anne, bir çocuktan bir Kudüs yapar. Toprağa düşmüş her anne yeniden yeşerir. Aliya diyor ya; “Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.” Bizler bu inançla bugün Filistinli Gazzeli şehit annelerimiz için fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Ormanımız onların kutlu direnişini nesillere aktaracak, adlarının yıllar boyu anılmasını sağlayacak. Bugün hepimiz Filistin’de ve tüm mazlum coğrafyalarda çocukları için direnen güçlü anneler için ayaktayız. O güçlü kadınlarla beraberiz. Ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz; Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek” ifadelerini kullandı.

Rahide Bozkurt, “Ak Parti Kadın Kolları olarak hatıra ormanı oluşturuyoruz. Rabbim tekrar yaşatmasın bu acı günleri inşallah biran önce biter. İnşallah bu ağaçlar büyür onlara gölge olur” şeklinde konuştu.