Bilal Erdoğan: 'Kültürün ve geleneğin nesilden nesile aktarılmasında doğru adres çocuklarımız'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün ve geleneğin nesilden nesile aktarılmasındaki en doğru adresin çocuklar olduğunu ifade etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali’nde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Festivalin iyi geçtiğini belirten Erdoğan, "Gündüz saat 10 ile 16 arası çok kalabalık, okul öğrencilerin ciddi teveccühü var. Hafta sonu aileleriyle birlikte gelecekler ümit ediyoruz. Hafta sonu daha uygun bir hava olacak aslında. Ara sıra yağmur yağdığında daha güzel oluyor bu sıcaklarda. Çocuklarımız hoşça vakit geçiriyorlar. Bugün aralarına girip neler hissettiklerini anlamaya çalıştım. Ayrılan çocukların yüzleri gülüyor. İlk defa at biniyor birçok çocuk. Mümkün olduğunca at binme imkanı vermeye çalıştık. 2015 yılından beri çocuk oyunları için geleneksel aktivitelerimiz oldu. Onlara parkurlar kurarak hoşça vakit geçirmesini sağladık. Ok savaşçıları oyunumuz var, iki takım yarışıyor. Sahnede konserler gün boyunca devam ediyor. Atlı okçuluk ve atlı cirit var. Azerbaycan’dan Karabağ gösteri ekibi var, atlar üzerinde gösteri yapıyorlar. Güreş sahalarında şalvar güreşi ve yarında fetih güreşimiz var. Pakistan’dan, Kazakistan’dan sporcularımız var. Evrensel tatlar bölümümüz mevcut. 20’nin üzerinde ülkeden aşçılar yemekler yapıyorlar ve o lezzetleri İstanbulluyla buluşturmaya çalışıyoruz. Sayamadığım bir çok el sanatları etkinlikleri mevcut. Keyifli bir gün geçiyor. Çocuklar ve aileleri tebessümle ayrılıyor" dedi.

"Kültürün ve geleneğin nesilden nesile aktarılmasında doğru adres çocuklarımız"

Hedef kitlelerinin çocuklar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Nesiller arası kültür aktarımı temamız var. Bir kültürü yaşatmaksa mesele buna çocuklardan başlamak durumundayız ki geleceğe doğru şansımız olsun. Onun için buradaki etkinliğimizin merkezine çocukları yerleştirmeye çalıştık. Çocuklar iyi vakit geçirecek ama estetik olarak akıllarında kalacak temalar bize ait motifler olacak. Dolayısıyla bu da hayatlarının geri kalanında bizim kültürümüze dair yaşamasında olanak sağlayacak. Bundan sonrada festivallerde de bizden ilham alarak festival düzenleyenlere de aynı şeyleri söylüyoruz. Kültürün ve geleneğin nesilden nesile aktarılmasındaki doğru adres çocuklarımız" diye konuştu.

"Başarılı etkinlik yaptığımızın sonucunu görüyoruz"

Etkinliğin başka illerde düzenlenmesiyle ilgili soruya cevap veren Bilal Erdoğan, "Buraya gelen misafir belediyeler kendi illerini tanıtırken buradaki etkinlik ile ilgili fikir elde ediyor. Buradaki mutluluğu görünce böyle etkinlikler yapıyorlar. Başladığımızdan beri her yaz Türkiye’de salgın zamanında ara girdi ama bu tür etkinliklerin sayılarının arttığını görüyoruz. Kimi zaman yağlı güreş, kimi zaman cirit oluyor. Başarılı etkinlik yaptığımızın sonucunu görüyoruz. Dün ve bugün sadece okul öğrencisi organizasyonu vardı. Onlar sayılı geliyorlar. Orada 150 bin gibi bir rakam çalıştık ve onu başardık. Bunun dışında kendi imkanlarıyla gelenler var. Hafta sonlarında bunların ailelerinin katılacağını düşünürsek 500, 600 bin üzeri olacak. 4 gün boyunca bu çocukların burada etkinlikte yer alması, burayı soluması bizim için her şeyin ötesinde bir başarı ifade ediyor" ifadelerini kullandı.