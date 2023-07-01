Bilecik'te şehit mezarları bayramda ziyaret edildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bayramın son gününde bayramlaşma töreni düzenlenirken, şehit mezarları ve aileleri bayramda ziyaret edildi.

Bilecik'te şehit mezarları bayramda ziyaret edildi
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bayramın son gününde bayramlaşma töreni düzenlenirken, şehit mezarları ve aileleri bayramda ziyaret edildi.

Gölpazarı Han Kafe Bahçesinde, İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarların katıldığı bayramlaşma tören, heyet şehit mezarlıkları ziyaret ettiler. Büyük Belen Köyünde Şehit Kemal Ay, Şehit Nesrin Ay ve bebek evlatları 5 Yaşındaki Mustafa Ay’ın mezarlıklarını ziyaret eden heyet ardından şehitlerin dedesi, anneannesi, babaannesi ile yakınlarını evlerinde ziyaret etti. Köy kahvesinde köy halkı ile de bayramlaşan Kaymakam Mercan misafirlere ikram edilen kahveden içtiler.