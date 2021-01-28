Getac, yarı sağlamlaştırılmış yeni dizüstü bilgisayarı tanıttı

Getac, yeni S410 yarı sağlamlaştırılmış dizüstü bilgisayarı tanıttı.

Getac, savunma, imalat, kamu güvenliği, kamu hizmetleri ve otomotiv sektörlerinde mobil olarak çalışan profesyonellere karşılaştıkları zorlu koşullarda daha fazla üretkenlik, güvenilirlik ve yapılandırılabilirdik sağlayan, yeni nesil S410 yarı sağlamlaştırılmış dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Verilen bilgiye göre yeni S410, gün boyu süren geliştirilmiş performans ve farklı yeni ekran ile daha yüksek bellek ve işlemci gücü sunuyor. 11. Nesil Intel Core i5/i7 İşlemciler ile entegre olarak gelen Intel Iris Xe Graphics, PCIe NVMe SSD ve kullanıcı tarafından çıkarılabilen depolama yuvaları ile yeni S410 günlük iş akışlarında ve yoğun grafik işleme gerektiren görevlerde verimliliği arttırıyor. S410, yeni IEEE 802.11ax standardını destekleyen Intel Wi-Fi 6 AX201 modülünün sağladığı en son teknoloji bağlantısı sayesinde yüksek çözünürlüklü video akışını sorunsuz hale getirir, bağlantı kesintilerini azaltır ve kablosuz bir yönlendirici yoluyla daha uzak mesafelerde daha hızlı bağlantılar sunar. Thunderbolt 4 teknolojisi büyük miktarda verilerin yüksek hızlarda aktarılmasını sağlarken bu verileri diğer cihazlarla paylaşmayı da kolaylaştırır. Sağlamlaştırılmış Getac,, S410 MIL-STD-810H onaylı ve 91cm (3 Feet) yüksekten düşmeye dayanıklı, eksi 29 derece ila 63 derece gibi geniş bir çalışma sıcaklığı aralığını desteliyor. IP53 seviyesindeki yalıtım derecelendirmesi, kullanıcıların üniteye zarar verme korkusu olmadan tozlu ve hafif yağmur koşullarında faaliyet göstermelerini sağlıyor.

Getac Rugged ve Video Solutions Business Group Başkanı Rick Hwang şöyle konuştu: "Yeni dizüsütü bilgisayar ile çok çeşitli endüstri uygulamalarında hızla değişen koşullara kolayca uyum sağlayan yarı sağlamlaştırılmış dizüstü bilgisayara olan büyük bir talebe yanıt verdik. Teknolojik ilerleme, profesyonel hizmet ve güvenilirliğe yönelik süregelen taahhütlerimiz, müşterilerimize karmaşık saha çalışmalarıyla uğraşırken gönül rahatlığı sunuyor".