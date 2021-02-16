İstanbul oyun alanına dönüştü

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirdi. Oyunseverler, Red Bull 4’lü paketlerdeki QR kodları kullanarak ulaştığı özel hazırlanmış sanal gerçeklik filtresiyle, drop kutularını eğlenceli şekilde indirmeye devam ediyor.

Rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. ile şehir oyun alanına dönüştü. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeyi ve ödüller kazanmayı sürdürüyor.

Red Bull 4’lü paketlerindeki QR kodları kullanarak ulaşılan özel hazırlanmış filtreyle ilk 3 haftada ilgi çekici drop indirme videosunu çeken 9 oyunseverler, sürpriz ödüller kazandı. Oyunseverler bu deneyime dair daha fazla bilgiye RedBull.com/ARmeo adresinden ulaşabiliyor.

Dünya finali Mart ayında İstanbul’da

Heyecanıyla şehri şimdiden saran Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonu da Türkiye’de belirlenecek. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun dünya şampiyonu, mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.