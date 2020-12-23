2 Bin 500 Adet Ağaç Toprakla Buluşacak

Silivri Belediyesi, 35 mahallede çocuk parkları ve yeşil alanlara yönelik ağaçlandırma faaliyetini yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince dikimine başlanan çalışmalar kapsamında 2 ay gibi kısa bir sürede ilçe genelinde 2 bin 500 ağaç dikilmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çocuk parkları ve yeşil alanlarımızda ağaç dikimi yapıyoruz. ‘Bir ağaç bin nefestir’ diyerek bu çalışmamızı hızlandırdık. Abelya, Akçaağaç, Akuba, Ardıç, Badem, Ceviz, Çınar, Ihlamur, Akasya, Dut, Çınar gibi 44 değişik türde 2 bin 500 ağacı, gelecek nesillere daha yeşil bir Silivri ve daha temiz bir çevre bırakmak adına toprakla buluşturacağız.” dedi



Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 13:20