Bu proje ile Akyazı'nın trafik meselesi giderilecek

İlçeye kazandıracakları yeraltı otoparkı ve meydan çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Otopark sorununu da ortadan kaldıracağımız çalışma ile ilçemizin kalbini güzelleştireceğiz" dedi.

Akyazı Belediyesi, ilçenin çevresinin güzelleşmesi ve modernleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçenin trafik meselesine çözüm olacak bir proje açıklayan Başkan Bilal Soykan, "Bu sorunu ortadan kaldırmak için projeler ürettik ve hayata geçireceğiz. Bu projelerimizden bir tanesi de ilçemizin merkezinde bulunan nostalji park alanın revizyonu. 8 bin 100 metrekarelik bu alanı, 250 araçlık yer altı otoparkı olacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz ve ilçemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Yeşil alanları, dinlenme alanları ve vatandaşlarımızın bir arada oturup sohbet edebilecekleri alanların olacağı meydan projemiz Akyazı’mıza hayırlı olsun" dedi.