Çayırova’da Sıfır Atık Yaşam Sokağı kuruldu. Boyanan ve süslenen sokakta lastik, sürahi, bot, palet, küvet kabini, klozet gibi ürünler, mahalle sakinlerince saksı olarak kullanıldı.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, pilot bir uygulamayı devreye aldı. Özgürlük Mahallesindeki 243/3 Sokak’ta yapılan pilot uygulama sonrasında alan "Sıfır Atık Yaşam Sokağı" olarak belirlendi. Sokak sakinleri ve Çayırova Belediyesinin iş birliğiyle oluşturulan Sıfır Atık Yaşam Sokağında atıklardan oluşturulan saksılar ve ağaç süsleri renkli görüntüler oluşturdu. Çayırova Belediyesi ekiplerince boyanan ve süslenen sokakta lastik, sürahi, bot, palet, küvet kabini, klozet vb. ürünler, mahalle sakinlerince saksı olarak kullanıldı. Ayrıca sokakta yer alan ağaçlar da süslenerek çok güzel bir görüntü elde edildi.

Oluşturulan Sıfır Atık Yaşam Sokağını inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çalışmalarından ve çevreye karşı duyarlı davranışlarından dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ederek, bu çalışmanın yaygınlaşması adına gayret göstereceklerini belirtti. Bünyamin Çiftçi, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, temiz bir çevredir. Çevreye duyarlı ve bilinçli nesillerin yetişmesi amacıyla komşularımızla birlikte Özgürlük Mahallemizde pilot uygulama olarak kurduğumuz Sıfır Atık Yaşam Sokağı ilçemize hayırlı olsun" dedi.