Bursa'da domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Sokağında domuz sürüsü gören vatandaş o anları kayda aldı.

Bursa'da domuz sürüsü şehir merkezine indi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. Sokağında domuz sürüsü gören vatandaş o anları kayda aldı.

Bursa’da aç kalan domuz sürüsü, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ne yiyecek aramaya indi. Evinde otururken sesleri duyan vatandaş, cama çıktığında domuz sürüsü ile karşılaştı. Durumu görünce hemen cep telefonun sarılan vatandaş, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.

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