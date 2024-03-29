Burhaniye' de aranan 9 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sabit ve hareketli uygulamalarda aranan 9 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermide ele geçirildi.

Burhaniye' de aranan 9 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sabit ve hareketli uygulamalarda aranan 9 kişi yakalandı. Uygulamalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermide ele geçirildi.

Burhaniye de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitle yerlerinde yaptıkları hareketli ve sabit uygulamalara 3 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda çok sayıda mermi ile geçirildi. Ayrıca, umuma açık yerlerde ve işlek caddelerde yapılan GBT faaliyetlerinde 9 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler uygulamalarına devam ediyor.

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