Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı

Bursa'da bir bayanın başına silah dayayıp rehin aldıktan sonra polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve polis tarafından aranması olduğu ortaya çıktı.

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  • 28.05.2022 19:57
  • Güncelleme: 28.05.2022 22:58
Bursa'daki silahlı rehine olayının detayları ortaya çıktı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bursa’da bir bayanın başına silah dayayıp rehin aldıktan sonra polis tarafından vurulup etkisiz hale getirilen şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve polis tarafından aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve araması bulunan Raşit A. ve Beyza A. isimli iki kişinin Şakarya Mahallesi’ndeki bir otelde bulunduklarını belirleyen polis ekipleri otele baskın yaptı. Polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen Raşit A. yanında bulunan kendisi gibi sabıkalı Beyza A.’nın başına silah dayayıp kaçmaya başladı. Başına silah dayadığı kadını vuracağını söyleyip Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyen Raşit A.’yı takip eden polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki silahı önce başına sonra polis ekiplerine çeviren Raşit A. vurularak etkisiz hale getirildi. Göğüs bölgesinden yaralanan Raşit A. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken polis tarafından araması bulunan Beyza A.’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Her iki şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve polis tarafından uzun süredir arandıkları bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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İHA

SHA Editör
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