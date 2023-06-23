Bursa emniyeti bayram tatili öncesi yola çıkacakları uyardı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili için yola çıkacakları dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek, can kaybı ve yaralanmaları en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldı. Yetkililer, tatil süresince yollarda olan sürücülerin aşırı hız yapmamaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri konusunda uyarlarda bulunuldu.

9 günlük tatille birlikte ülke genelinde trafik yoğunluğunun artma ihtimali üzerine İç İşleri Bakanlığı ise trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik güvenliği konusunda kamuoyunda farkındalığın arttırılması ve seyahat güvenliğinin sağlanması hedefiyle ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ sloganı ile kamu spotu filmi ve afişi hazırladı.