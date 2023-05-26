Çantaköy, Kadıköy'e takıldı 3-2

Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 13. dakikada Mustafa Doğan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk S.Kadıköy bu gole 20. dakikada Oğuz Kocakuşaklı ile yanıt verince skora denge geldi: 1-1. Çantaköy 26. dakikada Mustafa Doğan’ın attığı golle ikinci kez öne geçti: 2-1. S.Kadıköy bu gole 42’de Volkan Kös ile yanıt verince skora yeniden denge geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci yarıda tek gol misafir takımdan geldi. Yeşil sarılılar 87. dakikada Volkan Köse’nin attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-3. Bu sonuçla S.Kadıköy 27 puanla ikinci sıraya yükselirken Çantaköy de 16 puanda kaldı.