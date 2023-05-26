Alipaşa, Akalan'a takıldı 2-1

İhsaniye Stadı’nda oynanan maç adeta nefesleri kesti. Ev sahibi Akalan henüz 15. dakikada Taha Burak Uslu’nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. İlk yarı karşılıklı ataklar gol getirmeyince iki takım da soyuna odasına 0-0’lık eşitlikle gitmek zorunda kaldı. İkinci yarıda ilk gol konuk ekipten geldi. Alipaşa 62’de Ufuk Gülmez’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 75’te konuk ekipten Sinan Akbay ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken bu dakikadan sonra iki takım da mücadelesine 10’ar kişiyle devam etti. 75’te Emre Kol’un golüyle skoru 1-1’e getiren Akalan 90. dakikada Emre Köse ile bir gol daha bulunca maçın da skoru ortaya çıktı: 2-1.