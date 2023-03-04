Çatalcaspor'a hakem engeli 0-1

Çatalca İzzetin Stadı’nda oynanan ve müsabakanın ilk yarısı son derece vasat bir mücadeleye sahne olan maçta tek gol ikinci yarı geldi. Maça her iki takım da kontrollü başladı. İlk yarı iki takım da net pozisyonlar üretemedi. Müsabakanın 38.dakikasında Elazığ ceza alanı içinde defansın elle müdahalesi için uzun süre penaltı itirazları yapılsa da hakemin kararı değişmedi. İlk yarı başladığı gibi 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Çatalca takımı oldu. Kenar organizasyonlarıyla pozisyon arayan Çatalca takımı bir türlü istediği golü bulamadı. Müsabakanın 65.dakikasında Çatalca ceza alanı içinde seken topla buluşan Muhammet boş kaleye golünü attı ve durumu 0-1 yaptı. Bu dakikadan sonra Çatalca takımı iki net penaltı pozisyonu daha itirazda bulunsa da kararlar değişmedi. Müsabakanın 90+1.dakikasında Çatalcalı defans oyuncusu Ertuğrul Usta ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Müsabaka bu skorla tamamlandı.