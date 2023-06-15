Ceylan: 'Kasaba ruhunun sevdası Silivrispor'

Silivrispor ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Ceylan; “Yeni seçilecek olan kulüp başkanı ve yönetimine de yapacakları tüm organizasyonlarda siyasi kimliklerimizi kenara bırakarak yanlarında olacağımızı taahhüt ederiz” dedi.

Ceylan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Günlerdir gerek sosyal medya gerekse yerel basından Silivri’mizin tüm gündemini oluşturan Silivrispor sürecini üzüntüyle takip etmekteyiz. Gel gelelim bizim için Silivrispor siyaset üstü bir değer olması hasebiyle sükûnetimizi korumaya gayret gösterdik. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle konu Silivri gündemi haline gelmiş, bizleri de söz söylemek zorunda bırakmıştır.

Çok eski zamana gitmeden hafızalarımızı yenilediğimizde tatlı rekabet ile gerçekleşen Silivrispor kongrelerini hepimiz hatırlıyoruz. Silivri’nin o vazgeçilmez dostluk ruhu ertesi gün yine seçilenlerinde seçilmeyenlerinde sevdası olan Silivrispor maçlarında yan yana destek görüntüleri her zaman yaşanmıştır.

Bu gün geldiğimiz noktada sezonu lig atlayarak bitirmiş bir takımın kongresinde aday çıkmamasına daha doğru ifadeyle çıkamaması durumuna gelmiştir. Mevcut kulüp başkanının sezon boyunca vermiş olduğu maddi manevi mücadele takdir ettiğimiz bir durumdur. Her ne kadar yalnızlaştırılsa da, zorluklarla baş başa bırakılsalar da kulüp başkanımız ve yönetimleri inançlarından bir an olsun ayrılmadılar ve başardılar. Daha da acısı başarılarında bile yalnız bırakıldılar.

Biliyoruz, görüyoruz, notlarımızı alıyoruz. Sadece siyaset üstü bir konu olması hasebiyle sükunet ile bekliyoruz. Fakat söyleyeceklerimizden de geri kalmayacağız. Yola çıktıklarında takımın renkleri ile Silivri’de algı oluşturanlar bu gün Silivrisporun kimsesiz kalmasına ve mecburiyetler karşısında onların kontrolünde olmasına gayret etmektedir.

Türkiye ekonomisini hepimiz görüyoruz. Radyolarda, ana haber bültenlerinde döviz kuru bile ifade edilirken ”Biz yayın hazırlığına başlarken dolar bu kadardı” diyoruz. Değişim sürecinin bu kadar kısa olduğu bir ekonomik ortamda, bir takımın sezon maliyetinin tahmin etmek elbette mümkün değil. Gelirleri elinden alınmış bir kulüp ne kadar ayakta durabilir?

Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Silivrisporun bu durumuna katkısı olanları tarih yazılmıştır ve asla unutulmayacaklardır. Sloganınızın başlangıç ifadesiyle ‘’Yaparsa……’’ evet yaptınız popülist siyasetiniz, yere basmayan ayaklarınızla Silivrispor’u bu noktaya getirdiniz.

Kıymetli kulüp başkanı Akgün Duru ve yönetiminin Silivrispor aşkını ve kulübü kimsesiz bırakmayacağına inancımız dün ne ise bugünde aynıdır. Gündemimize yeni haber olarak düşen aday açıklaması ile Nuri Çolakoğlu’na başarılar diliyoruz. Yeni seçilecek olan kulüp başkanı ve yönetimine de yapacakları tüm organizasyonlarda siyasi kimliklerimizi kenara bırakarak yanlarında olacağımızı taahhüt ederiz.

Silivri ve Silivrispor sevdalılarına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.