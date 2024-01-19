Çocuklar yarıyıl tatilinde eğlenceye doyacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir dönem boyunca ders çalışan minikler için harika karne hediyeleri hazırladı. Karne gününden tatilin son gününe kadar Çocuk Köyü’nü ücretsiz kullanacak minikler; birbirinden güzel tiyatrolar ve atölyelerinde yer aldığı “Karne Etkinlik Haftası” programında eğlenceye doyacak.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan miniklere en güzel karne hediyesi Başkan Yücel Yılmaz’dan. Bir dönem boyunca ders çalışan miniklerin hem eğlendirici hem de öğretici bir tatil geçirmesini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir etkinlik programı hazırladı. Balıkesir ve civar illerde yaşayan çocukların en sevdiği ve eğlendiği alanlardan biri olan Çocuk Köyü, karne gününden itibaren tatil boyunca tüm çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açıyor. 10.30-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, 15.30-16.30, 17.00-18.00 ile 18.30-20.00 seansları arasında hizmet veren olan Çocuk Köyü, çocukların sağlığı için seans aralarında dezenfekte ediliyor.

Çocuklar için birçok etkinlik düzenleniyor

Bunun yanı sıra başta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde olmak üzere şehrin farklı noktalarında “Karne Etkinlikleri Haftası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; tiyatro oyunlarından illüzyon gösterilerine, animasyonlardan yarışmalara, jonglör gösterisinden mini discoya, palyaçodan sosis balona, yüz boyamadan maskota, kum boyama, kum kukla yapımı, taş baskı ve zeka oyunları atölyelerine kadar birçok etkinliği 21 Ocak-4 Şubat günleri arasında gerçekleştirecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde; Pinokyo, Ağustos Böceği ve Çalışkan Karınca, Arkadaşım Böri Okullar Açılıyor, Kurbağa Prens Masalı, Nasrettin Hoca ve Kuzuları, Güzel ve Çirkin, Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu, Rapunzel, Sihirli Lamba ve Harikalar Ormanı adlı tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak.