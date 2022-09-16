Danamandıra ve Sayalar’da tohumluk arpa sevinci

Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği tarımsal ürünleri yerel üreticilerle paylaşan ve yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Silivri Belediyesi; yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa dağıtımlarına devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Danamandıra ve Sayalar mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni ile 175 üreticiye 580 bin TL değerindeki 35 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplamda 1.750 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünlerini davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi bu yıl yapacağı tohumluk arpa desteği ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL değerinde destek vermiş olacak.

“BİZİMLE DALGA GEÇENLER GENEL BAŞKANLARININ KATILIMIYLA TÖREN DÜZENLER OLDU”

Törenlerde konuşan Başkan Yılmaz, “3 yıl önce küçük bir adıma, 300 dönümle kendi arazilerimizde zirai faaliyete başladık. Amacımız üreticilerimize bir soluk, bir nefes olmaktı. Çalışmamızın her yıl üzerine koyduk, çıtayı hep bir adım daha öteye taşıdık ve bugün 3 bin 600 dönümde tarımsal üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri de Silivrili hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Silivri Belediyesi bu çalışmalarıyla Türkiye’de örnek alınan, öncü ve önder olan bir belediye haline geldi. Türkiye’de tarım denince akla gelen ilk belediye olduk. Birçok büyükşehir belediyesi tohum dağıtmaya, fide dağıtmaya, saman dağıtmaya başladı. Biz bu çalışmalara başladığımızda burun kıvıranlar, dalga geçenler; genel başkanlarının katılımıyla tören düzenler oldular. Ama bizim bir farkımız var: Biz onlar gibi satın alarak değil; üreterek, alın teri dökerek bu ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. Ben açıkçası herkesin tarım demesinden, hayvancılık demesinden mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ sözünden hareketle tarıma, hayvancılığa destek veren herkese buradan teşekkür ediyorum.” dedi.

“İSRAİL DEĞİL YERLİ VE MİLLİ TÜRK TOHUMU DAĞITACAĞIZ”

Yaptıkları tarımsal üretim çalışmalarının detaylarını vererek devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “Bu yıl 300 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Tohumluk arpalarımızı aynı zamanda Systiva ile ilaçlayarak çiftçilerimizi kök boğaz ilacı masrafından da kurtarmış oluyoruz. 20 bin balyası yem bezelyesi olmak üzere 100 bin balya saman dağıtıyoruz. 1.000 kişiye 500’er kiloluk dilimlerle paketlenmiş mısır silajı dağıtıyoruz. Fide dağıtıyoruz. Bildiğiniz gibi ayçiçek üretimi İsrail tohumları üzerinden yapılıyor. Türk tohumculuğu maalesef gerekli kaynak aktarılmadığı ve gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılmadığı için epey geride kalmış. Ama son yıllarda Türk tohumculuğu ciddi mesafeler kat etti. 2 yıl önce Silivri Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tohumcular Birliği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesinin projesi ile yerli ve milli ayçiçek ekimleri yaptık. Ardından Selimpaşa’da bulunan 1.200 dönüm tarlamıza yerli ve milli ayçiçek tohumlarımızı ektik. Bugün de ayçiçeklerimizin hasadına başladık. Hasadımız neticesinde 100 bin litre ayçiçek yağı elde etmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre ayçiçek yağını ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmıştık. Bu yıl da 100 bin litre ayçiçek yağını, 5’er kiloluk dilimlerde 20 bin ailemizin sofrasına ulaştıracağız. İl Tarım Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde tüm hayvanlarınızın aşı ücretlerini biz ödüyoruz. Belediyemizin envanterine bir katı gübre serpme aracı kazandırdık. Bizi aradığınız takdirde kepçemizle, kamyonumuzla geliyor ve ahırlarınızdaki gübreleri bertaraf ediyoruz. Eğer tarlanıza taban gübresi olarak kullanmak istiyorsanız, aracımız ile gübreyi mercimek tanesi kadar parçalayarak homojen bir şekilde tarlanıza serpiyoruz. Bu çalışmamızdan da hiçbir ücret almıyoruz. Silivri Belediyesi olarak yer yıl yeni tarım projeleri geliştiriyoruz. Bu yıl da ürettiğimiz tohumluk arpaların bir kısmını takas ederek karşılığında 2050 paket yerli ve milli ayçiçek tohumu aldık. Bu ayçiçek tohumlarını da üreticilerimizle paylaşacağız. İsrail tohumu değil; yerli ve milli Türk tohumu dağıtacağız. Bu çalışmanın ekonomik değeri yaklaşık 7 milyon TL. Çiftçilerimiz dağıttığımız ayçiçek tohumları ile yaklaşık 45 dönüm yer ekebilecek.” ifadelerini kullandı.

“KÖYLÜLERİMİZE TAPULARINI DAĞITACAĞIZ”

Danamandıra ve Sayalar’da yaşanan tapu sorunu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Danamandıra ve Sayalar’da vatandaşlarımızın kafasını karıştıran bir tapu sorunu yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2014 yılından önce, içerisinde bir bina yapılmış olan hazine arazilerinin kıymet takdirlerinin yapılması, sahiplerinin belirlenmesi ve sahiplerine satışın yapılması yetkisini Silivri Belediyesine vermişti. Biz Danamandıra’da 31, Sayalar’da da 40 tane tapunun ev sahibini belirledik. Şu an kıymet takdirlerini daha önce yapılan satışlarla aynı rakamlara indirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Benim amacım bundan önceki tapularını satın alan vatandaşlarımızla aynı fiyatta, hiçbir artış yapmadan köylüye hakkı olan bu toprakları satmak. İnşallah bunun olurunu aldıktan sonra Danamandıra ve Sayalar’a gelip tapularımızı köylülerimize dağıtmış olacağız.” dedi.

“O MEZBAHA SİLİVRİ’YE YAPILACAK!”

Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yanında bir mezbaha yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi İstanbul’un ilk Canlı Hayvan Pazarını 1,5 yıl içerisinde çok ciddi maliyetlerle Silivri’ye kazandırdık. Canlı hayvan pazarına gelen vatandaşlarımızın tek şikâyeti buranın yakınında bir mezbaha olmaması. Çünkü burada alışveriş yapan bir kişi satın aldığı hayvanı kestirmek için Esenyurt’a gitmek zorunda. Bu nedenle de hayvan başına 3 bin 500 ila 5 bin TL arasında fiyat kırarak satın alma yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki; ‘Başkanım Canlı Hayvan Pazarını yaptınız, mezbahayı da yapın da masanın ayakları yere sağlam bassın.’ Biz yaparız yapmasına ama yasalar, yönetmelikler elimizi kolumuzu bağlıyor. Çünkü mezbaha yapma ve işletme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) görev, yetki ve sorumluluğunda. Ben geçtiğimiz günlerde MHP Grup Başkanvekili olduğum İBB meclis toplantısında dile getirdim. Ondan önce ilçe meclis toplantımızda söyledim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri’ye geldiğinde yüzüne de söyledim. Dedim ki; ben size tıpkı kreşlerde olduğu gibi arsa tahsis edeyim. Gelin, siyasi tartışmalardan, oy kaygısından uzak bir şekilde hayvan pazarı bölgesinde bir mezbaha yapın. Cevap yok! Diyorum ki; o devasa bütçenize rağmen Silivri’deki hayvancıya, üreticiye bir mezbahayı çok görüyorsanız verin yetkiyi biz yapalım. Cevap, yine yok! Ne yaparım diyor ne yapmam diyor. Ne yapın diyor ne yapmayın diyor. Yani ezcümle aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor! El insaf, el vicdan diyorum. Biz hayvancının derdiyle dertlenmeyecek miyiz? Yalnızca siyaset mi yapacağız? Her şey oy kaygısı mı demek? Ama siz merak etmeyin; el mi yaman bey mi yaman görecekler. O mezbaha Silivri’ye yapılacak! Ya yapacaklar ya da yetkiyi verecekler bu kardeşiniz yapacak.” diye konuştu.

“MESAİ ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLENECEK”

Muhalefet partisi ilçe başkanının, Silivri Belediyesinin ürettiği tarımsal ürünlerin belediye personeli tarafından satıldığı iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “CHP ilçe başkanı geçtiğimiz günlerde Silivri Belediyesinin dağıttığı ürünlerin Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından örgütlü bir şekilde satıldığına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Buna dayanak olarak bir vatandaşın CİMER’e yazdığı dilekçeyi gösterdi. Bir dilekçeyi referans alarak benim mesai arkadaşlarımı ve müdürlerimi hırsızlıkla suçlamak hem bu şehre hem de benim personellerime yapılabilecek en büyük kötülüktür. Daha sonra CİMER’e şikâyette bulunan kişi bize bir dilekçe yazarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki bir kişiye husumetinden dolayı böyle bir dilekçe yazdığını, söylediklerinin asılsız olduğunu ve Silivri Belediyesinden özür dilediğini açıkladı. Ben de bunun üzerine CHP ilçe başkanından Silivri Belediyesinde çalışan her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımdan özür dilemesini talep ettim. Gıybet, dedikodu, iftira bir partinin ilçe başkanına yakışır mı? Kendisi hâlâ iddialarının arkasındaysa bu iddialarını ispat etmekle mükelleftir. İddiasını ispat etmeyen de müfteridir, dedikoducudur ve gıybetçidir! Benimle bir hesabınız varsa karşıma çıkın. Suçsuz, günahsız, sabahın 5’inde işe başlayan ve alın teri döken arkadaşlarımla ne işiniz var? Gönlün, yüreğin yetiyorsa Silivri’de meydanlar geniş; sür yağı, giy kıspeti çık karşıma!” diye konuştu.

SAKARYA: “SİLİVRİ BELEDİYESİ TÜRKİYE TARIMINA VE MİLLİ EKONOMİYE DESTEK VERİYOR”

Törende konuşan Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, “Silivri Belediyesinin bedelsiz verdiği tohum, mısır silajı, yem bezelyesi ve saman gibi destekler çiftçinin üretimi devam ettirmesi için çok önemli. Silivri Belediyesi bu yıl 300 ton civarında tohumluk arpa dağıtıyor. Yetmemesi durumunda ise bu rakamın 400 tona çıkabileceği belirtiliyor. 300 ton verilmesi durumunda 15 bin dönüm, 400 don verilmesi durumunda ise 20 bin dönüm araziye yerli ve milli tohumluk arpa ekimi yapılabilecek. Silivri’de ekilen toplam arpa dönümünün 35 binler civarı olduğunu düşünürsek Belediyemiz ekilen arpanın yarısını ücretsiz sağlamış oluyor. Bunun da Türkiye tarımına ve milli ekonomiye verdiği destek oldukça büyük. Bu çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Danamandıra Muhtarı Cengiz Çelik, Sayalar Muhtarı Hüseyin Ece, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

