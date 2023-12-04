Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman