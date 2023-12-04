Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın İznik ilçesinde lastikçide bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Diğer yandan, bir züccaciye dükkanında raflarda bulunan malzemelerin deprem anında sallanması da güvenlik kameralarına yansıdı.