Doğuş Üniversitesi, inovasyon ve araştırma alanında yükselişte

Dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerinin yüzdelik dilimlere göre sıralandığı “SCImago University Rankings 2024” sonuçları açıklandı. İnovasyon alanında yaptığı çalışmalarla Doğuş Üniversitesi, Türkiye’de 15’ncı, vakıf üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer aldı.

Dünya genelinde üniversitelerin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerini değerlendiren "SCImago University Rankings 2024" sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Doğuş Üniversitesi, inovasyon alanındaki başarısıyla sıralamada dikkat çekti.

Yapılan değerlendirmeye göre, Doğuş Üniversitesi inovasyon kategorisinde Türkiye genelinde 15’ncı sırada yer alarak ülke çapında önemli bir konum elde etti. Ayrıca, vakıf üniversiteleri arasında ise 6’ncı sırada yer alarak yükseköğretimde diğer önemli kurumlarla yarıştı.

Üniversitenin bu başarısının bilimsel araştırmalara ve inovasyon projelerine verdikleri önemi yansıttığını belirten Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, “SCImago University Rankings 2024 sonuçları, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki etkileşimini ve katkılarını göstererek Türkiye’nin inovasyon alanındaki potansiyeline ışık tutuyor. Bu sıralama, üniversiteler arasındaki rekabeti ve kaliteyi ölçmede önemli bir kıyaslama aracı olup, üniversitemizin inovasyon alanındaki liderlik iddiasını güçlendiriyor” diye konuştu.