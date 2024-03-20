Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi

Değirmendere’de düzenlenen geleneksel Ramazan ayı şenliğine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Gölcük Belediyesi, Ramazan ayına özel etkinlikler ile ilçenin birçok noktasında çocuklara eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Değirmendere Kültür Merkezine taşınan eğlence dolu etkinlikler, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Hacivat ile Karagöz, Nasrettin Hoca ile İbiş, Sihirbaz gösterisi ile çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak eğlendi. Şenlik, 22 Mart Cuma akşamı saat 20.30’da Şirinköy Kültür Merkezi’nde devam edecek.