Doruk Bulut'tan Silivrispor'a karşılıksız 100bin TL'lik bağış

CHP'li Doruk Bulut, Silivrispor'un kampanyasına katılarak 100 bin TL bağışta bulundu.

Doruk Bulut'tan Silivrispor'a karşılıksız 100bin TL'lik bağış
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Silivrispor Kulübü, gelir sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak bağış karşılığı reklam tabelası kampanyası düzenledi. Kulüp başkanı Nuri Çolakoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayın ilgi gördü. Bazı esnaf ve iş adamları Silivrispor Kulübü’ne çeşitli miktarlarda bağış yaparak reklam tabelası satın aldı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde CHP’den İstanbul 3. Bölge 9. Sıra milletvekili adayı olan Doruk Bulut da kampanyaya katılanlar arasındaydı. Bulut, karşılıksız olarak 100 bin TL nakit desteğinde bulundu.
Doruk Bulut'tan Silivrispor'a karşılıksız 100bin TL'lik bağış