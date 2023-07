Düğün evi basan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de düğünde fotoğraf satma meselesi yüzünden çıkan tartışmada damat evini basarak 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan fotoğrafçı, babası ve kardeşleri adliyeye sevk edildi. Sanıklar ilk ifadelerinde, fotoğrafların düğün salonu ücreti içerisine dahil olmadığının söylenmesi üzerine tartışmanın başladığını iddia etti.

Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun (24) ile amcası İdris Esen (45) hayatını kaybetti. Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, fotoğrafçı M.Y. (19), ağabeyi E.Y. (22), kardeşi C.Y. (16) ve babası B.Y.’yi (53) gözaltına aldı.

M.Y. ifadesinde fotoğraf ücretlerinin düğün salonu fiyatına dahil olmadığını söylemesi üzerine tartışma yaşandığını dile getirdi. İfadeleri sonrasında M.Y., E.Y. ve B.Y. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki B.Y. ise çocuk şubeden adliyeye sevk edildi.