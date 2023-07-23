Edirne'de KPSS heyecanı başladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin ilk oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulun önünde beklemeye başladı. Saatlerin 10.00’u göstermesiyle okullar kapılarını kapatırken, sınav saat 10.15’te başladı. Edirne’de memur adaylarının heyecanına ortak olan aileleri ve yakınları ise okul önünde bekledi.

Kızının sınav heyecanına ortak olan Aysel Bozkurt, "Bu yıl kızım yeniden sınavına giriyor. Torunumla beraber geldik. Yeniden deniyoruz, inşallah bu kez hiçbir aksilik olmaz. İnşallah Allah’ın izniyle başarılı olurlar" dedi.

Keşan’dan gelen Fatma Demirtaş ise kızının 3 defa denediğini ama yeterli puanı alamadığını belirtti. Demirtaş, "Az puan aldığı için denemeye devem ediyor oluncaya kadar sınava girecekler, üzülüyorlar ama yapılacak bir şey yok, bir yerleri kazanıncaya kadar girecekler sınava" diye konuştu.

"Umutlu değilim"

Kızı sınava giren Hüsnüye Bozkurt, "Kızım sınava girdi ama çok umutlu değilim. İki yıl önce mezun oldu Aydın’dan aradan zaman geçti. Çalışmadan girdi sınava hazırlanması için maliyet para lazım. Kitap ve diğer maliyetler artıyor. Çok umutlu değilim ama girdi" ifadelerini kullandı.

Arkadaşını sınava getiren Nazlı Doğan ise, "Arkadaşım 33 yaşında, her yıl sınava giriyor, bu sefer de hazırlanıp girdi. Farklı mülakat ve sınavlara girdi ama bu yıl tekrardan girdi" dedi.