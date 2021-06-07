Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden alan ortaokul ve lise öğrencileri yeniden alınan kararın ardından sınıflarına döndü. Kademeli normalleşme kapsamında yüz yüze eğitim için öğrenciler sabahın erken saatinde ders başı yaptı.
İlçe genelinde ki öğrenciler, isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün, belirlenen koşullar doğrultusunda öğretmenlerine kavuştu. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. Daha sonra tören düzenlendi, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler sırayla sınıflarına girdi.
Sabah erken saatte okula gelen beşinci sınıf öğrencisi Arda Ege Azman, "Aylarca bekledik, uğraştık, her haliyle ders gördük. Artık çok şükür açıldı, rahat rahat derse gireceğiz. Gayet mutluyum" diye konuştu.
Öğrenci Kaan Turna, yeniden okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten bir şey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum” diye konuştu.
Açılış törenine Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar da katıldı.
Tören ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler okula alındı.
Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 11:25