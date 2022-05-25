Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği

Çerkezköy'de ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.05.2022 17:17
  • Güncelleme: 25.05.2022 19:23
Ehliyet sınavında 4 bin liralık kopya düzeneği
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör


Olay Çerkezköy İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hafta sonu yapılan ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeneği ile giren ve üst aramasında şüpheli hareketlerde bulunan C.I. isimli şahsın kıyafetinin yaka arkasından yakasına takılı düğme şeklinde kamera ve ses düzeneği görüldü. Şahıs görevli ekipler tarafından fark edilerek uzaklaştırıldı. Şüpheli şahsın düzeneği Kapaklı ilçesinde tanımadığı bir kişiden aldığı ve 4 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi. Şüpheli şahıs, “Tanımadığım bir kişi ile yolda karşılaştım. Bana düzenek verebileceğini, sınavı geçmem halinde de 4 bin lira istediğini söyledi. Sınavın ardından parayı kendisine teslim etmek için iletişime geçecektim. Sınavda görevli memurlar tarafından fark edildikten sonra düzeneği görevli memurlara teslim ettim” dedi. Şahıs hakkında ÖSYM sınavlarına muhalefetten yasal işlem yapıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

DAHA FAZLA
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’