Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakından takip ettiklerini söyleyerek, Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 25.05.2022 17:01
  • Güncelleme: 25.05.2022 17:44
Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili açıklama
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören’de Şişecam Konutları temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 300 konut, 10 dükkandan oluşan projenin temeli Bakan Murat Kurum tarafından yapıldı. Projenin hak sahiplerine 1 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, kira ve ev fiyatlarındaki artışa ilişkin konuştu. Esnafın, üreticinin, vatandaşın hep yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. 1 milyon 130 bin rakamına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek. Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz”

Artışlarla ilgili bir yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Bakan Kurum, "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıklandı, bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenlemede bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Kurum, bugüne kadar 3 milyon konut dönüştürdüklerini belirterek, “307 konutumuzun temellerini sizlerle coşkuyla heyecanla hep birlikte açıyoruz projemiz zemin artı 4-5 katı geçmeyen atalarımızın, ecdadımızın bize tarif ettiği yatay mimari esaslı, yeşil alanlarıyla, depreme dayanıklı yapılarıyla İstanbul’un en gözde projelerinden birisi olacak. Yeni yapılacak 11 blok halinde 307 konutumuz dükkanımız için besmeleleri çekiyoruz, konutlarımız depreme dayanıklı, sıfır atık projesi olacak, enerji verimli olacak bölgesinde her türlü sosyal donatı ihtiyacını giderecek şekilde planlandı. Bir yıl sonra vatandaşlarımıza hak sahiplerine teslim edeceğiz. Güngören depreme hazır olacak geleceğe emin adımlarla yürüyecek, Güngören’deki çocuklar, anne babalarının ardından üzülmeyecek; depreme dayanıklı binalarda huzur içinde yaşayacaklar. 222 milyon lira bu konutların yatırım bedeli Güngören’e vatandaşlara hayırlı olsun. Bunun dışında altyapı, çevre düzenlemesi, millet bahçesi birçok projemiz var bunları milletimize söz verdiğimiz şekilde olanca hızıyla yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz.”

“Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerini kazandırdık”

Bakan Kurum, 39 ilçede 140 bin konut yaptıklarını ifade ederek, “Siyaseti milletimize hizmet etmek için maraton koşusu olarak görüyoruz. Siyaset eser üretme kabiliyetidir, vizyon meselesidir; cumhurbaşkanımızın liderliğinde 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Son 28 yılda İstanbul’da Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdık. İstanbul’u yeni bir ufka geleceğe taşıdık. Bu şehre 46 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz, 2.2 milyon metrekare büyüklükteki 13 Millet Bahçesi’nin yapımını tamamladık milletimize açtık. Diğer millet bahçelerini etaplar halinde 2023 yılına kadar tamamlayıp teslim edeceğiz. Haziran ayı içinde Güngören’de, Güngören Millet Bahçemizi hizmete açacağız, toplam büyüklüğü 56 bin metre kare olan iki millet bahçemiz Güngören’de yapılıyor; Güneştepe Millet Bahçesi’nin yapımı da başladı, burayı da kısa bir zamanda bitirip sizlerin hizmetine açacağız. İstanbul’daki en özel projemiz hiç şüphe yok ki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak Pazar günü, 145 bin 300 fidanımızı milletimizin coşkusuyla toprakla buluşturacağız. Tamamlandığında içinde bilim merkezlerinden bisiklet yollarına, spor alanlarından, sanat atölyelerine pek çok sosyal donatıyı içinde barındıracak. Muhteşem bir alan olacak İstanbullu vatandaşlar burada yeşille buluşacak, çocuklarımız tabiatla iç içe olacaklar, büyüklerimiz huzur bulacak; İstanbul’un akciğeri kalbi olacak” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

DAHA FAZLA
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’