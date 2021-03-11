İstanbul ihracatçılarından Ocak-Şubat döneminde 1,17 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk iki ayında 1 milyar 173 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. İstanbul İhracatçıları, ilk iki ayda 175 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.1 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk iki ayında, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 1 milyar 173 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İİB Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, “İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak pazarlarımızın çeşitliliğini arttırarak, katma değer odaklı ve sürdürülebilirliği yakalamış ihracat hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Pandeminin küresel etkilerinin sürdüğü yılın ilk aylarında da ihracatımızı arttırmaya yönelik faaliyetlerimizle ihracatçımızın yanında olmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

En çok ihracat Irak’a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk iki ayında, değer bazında en fazla ihracatı 92 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa’ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Fransa’ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge 256.5 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu.

İİB, şubat ayında ise 582 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, şubat ayında, 582 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, şubatta en fazla ihracatı Irak, Almanya, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ile İsrail’e gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk iki ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.4 oranında artışla, 347.6 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, şubatta ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 5.6 oranında arttırarak, 180 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.3 oranında artışla, toplamda 329.4 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, şubat ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 oranında arttırarak, 161.6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk iki ayında 123.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, şubat ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını arttırarak 61.7 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk iki ayında, 93.4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, şubatta ise, 40.3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk iki ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.5 oranında artış ile yaklaşık 61 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, şubat ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 oranında artışla, 32.8 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk iki ayında, 57.2 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin şubat ayında yaptığı ihracat ise 14.4 milyon dolar oldu.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2021’in ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 oranında artış ile 31.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, şubatta ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32.2 oranında artışla, 17.4 milyon dolarlık ihracat yaptı.