Tarım-GFE yıllık yüzde 21,03, aylık yüzde 1,33 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi Mart ayında yıllık yüzde 21,03, aylık yüzde 1,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verisini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,70 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,29, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,51 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 20,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,37 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış yüzde 39,13 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 33,01 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 30,89 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,80 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 9,83 ile veteriner harcamaları ve yüzde 11,33 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 4,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,86 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,43 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,69 ile malzemeler ve yüzde 0,96 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt gruplar ise yüzde 0,69 ile enerji ve yağlar oldu.