Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ, Bakım çalışmaları kapsamında Silivri'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.

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  • 30.06.2022 21:23
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:23
Elektrik kesintilerine dikkat
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

01 TEMMUZ 2022 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, AĞAÇLI, BEHİÇ, BENGİ, FLORYA, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, HALİÇ, HAZAN, NAMIK KEMAL, TABİP, ÖZEL sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah CİBALİ, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZKANLAR sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 01/07/2022 10:00:00 - 01/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

02 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 02/07/2022 09:00:00 - 02/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

03 TEMMUZ 2022 PAZAR
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, ULUĞBEY, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 03/07/2022 09:00:00 - 03/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/07/2022 10:00:00 - 03/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE, KLAS SOKAK sk bölgelerinde 03/07/2022 17:00:00 - 03/07/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yusuf Eker
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